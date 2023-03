Onlyfans, le foto hot per pagarsi l’affitto? "Mai sottovalutare le conseguenze"

Macerata, 11 marzo 2023 – Un’operaia di 31 anni residente a Macerata, Chiara Fratoni, si è raccontata ieri sul Carlino : in un momento difficile per lei dal punto di vista economico, quello seguito al primo lockdown per Covid, ha deciso di iscriversi a Onlyfans, il sito inglese di intrattenimento che funziona con gli abbonamenti dove si viene pagati, dai fans appunto, per condividere foto e video di sé, anche dal contenuto esplicito. Fratoni, che ci ha guadagnato al massimo 400 euro al mese e si è sempre rifiutata di fare nudo integrale, ha lasciato perdere dopo un anno e mezzo: "Mi faceva schifo – ha detto –, era umiliante, mi sentivo un pezzo di carne al macello, l’ho fatto solo per necessità". Ma sono tantissimi gli uomini e le donne, anche anche molto giovani, su Onlyfans. Non pochi lo fanno come un vero e proprio lavoro, arrivando a guadagnare anche cifre astronomiche.

Dottor Gianni Giuli, psichiatra e direttore del Dipartimento dipendenze patologiche, cosa pensa di questo sito?

"Ho letto da qualche parte che ciascuno di noi ha tre vite, una reale, una virtuale e una segreta. Nel mondo di internet, sui social in particolare, ciascuno può essere se stesso ma anche una persona diversa. Riguardo la ragazza, premesso che ciascuno è libero di scegliere come comportarsi, è interessante sapere che l’ha fatto in un momento duro, in cui c’era la pandemia. L’ha fatto perché ha perso il lavoro e ha preso una scorciatoia per guadagnare velocemente. L’importante è essere consapevoli delle conseguenze. Parlando di giovani, è vero pure che il momento storico è difficilissimo, offre molto poco a livello lavorativo, allo stesso tempo però alcune specializzazioni mancano, il lavoro costa fatica. Ed ecco che diventa molto facile pensare alla scorciatoia".

Quali possono essere le conseguenze?

"Innanzitutto, va tenuto a mente che le tracce virtuali restano per sempre. In un momento di bisogno, si pensa di fare questa cosa, dicendo che poi magari si cancellerà e sarà finita lì. Ma su internet non funziona così. A un tratto si vuole tornare indietro, ma i contenuti pubblicati rimangono. La rete è molto pericolosa ma altrettanto veloce, quello che fa scandalo, il giorno dopo è già finito. Certo è però che, se vivi in un ambiente ristretto e quando torni nel mondo reale la tua vita sommersa è conosciuta da tutti, lì bisogna fare un lavoro se su stessi per capire cosa ti ha spinto a questo. Prima si è stati una persona e poi un’altra, per affrontare di nuovo la vita reale bisogna analizzarsi e cercare di fare pace con se stessi, lavorandoci sopra".

Altri rischi?

"Consideriamo che non sappiamo mai con chi stiamo davvero parlando, che faccia abbia quello che sta dall’altra parte. E questo può comportare anche situazioni di pericolo".

Cosa spinge le persone a cercare contatti in rete?

"Papa Francesco dice che la carenza relazionale del mondo attuale viene in qualche modo riempita da apparenze di relazioni. Io utente posso chiedere alla persona con cui parlo di fare determinate cose e ho l’apparenza di una relazione, che sarà molto intima, riservata, ed è facilmente accessibile, da casa e in pochi minuti e per di più in qualsiasi momento. Sicuramente poi il periodo del Covid ha esacerbato questa situazione".

Quanto è cresciuta in provincia la dipendenza da internet?

"Premesso che la dipendenza dal web è estremamente difficile da quantificare, sono molti i casi, soprattutto ragazzi, molti di 14 o 15 anni, che stanno ore e ore collegati col telefonino di notte (“vamping“, vampiri della notte), un fenomeno aumentato con il Covid".

Quali le contromisure?

"La supervisione genitoriale, sul tempo e sui contenuti che vengono visualizzati. Tutti ad esempio stanno su Tik Tok, che è rischiosissimo perché lì si possono fare filmati di noi stessi in una rete che è infinita, un mercato ingovernabile. Ma non criminalizziamo i telefonini, sarebbe impossibile oggi vivere senza. Bisogna invece avere dei limiti. Di notte a livello neuro-scientifico il cervello resetta le cellule ed elabora l’informazione a lungo termine Il vamping annulla questa operazione e la mattina sei spento".

Che direbbe a chi vuole intraprendere un percorso simile?

"Di rifletterci molto bene e analizzare le conseguenze che da questa azione possono derivare. Mi guarderei allo specchio e mi chiederei: ‘Io sono davvero così?’ Guardiamo quello che è successo a Chiara, ha specificato che non si è pentita però a un certo punto è stata male, perché ha visto in lei cose che non le appartenevano davvero. Bisogna riflettere su questo".