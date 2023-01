Onore al deportato Lino Scocco

Nella Giornata della memoria 2023, Montecosaro ha allestito una significativa mostra in Comune e una cerimonia al teatro delle Logge per la consegna di un’onorificenza da parte del sindaco Reano Malaisi, presenti le massime autorità: il prefetto Flavio Ferdani , il questore Vincenzo Trombadore, il comandante dei carabinieri Nicola Candido e Ferdinando Falco, comandante della guardia di finanza di Macerata. Davvero toccante la cerimonia di consegna, nelle mani delle figlie Gabriella ed Elia, della medaglia d’onore alla memoria di Pasquale Scocco (da tutti conosciuto come Lino), che nell’ultimo conflitto mondiale fu deportato a Ratingen, in Germania. Venne fatto prigioniero dai tedeschi il 1° settembre 1943 – hanno spiegato il professore Fabrizio Quatrini del Centro studi montecosaresi e lo storico della Shoah Vito Carlo Mancino – mentre si trovava sul treno nella stazione di Rovereto. Molto circostanziata la presentazione della mostra ’La fabbrica della morte di Hitler’ da parte del curatore Luca Cimarosa, che da molti anni raccoglie certosinamente documenti e cimeli preziosi per trasmettere la memoria ai giovani. Presenti altresì Albino Mataloni, presidente Ancr provinciale, Mauro Radici (vice) ed Enzo Marziali, presidente della sezione di Montecosaro.

Ennio Ercoli