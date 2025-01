Onorificenza a Giovanna Ceccaroni. Un omaggio al coraggio del padre

La prestigiosa onorificenza dell’emblema araldico sarà conferita, giovedì alle 16 nell’aula magna del Comune di Recanati, alla marchesa Giovanna Ceccaroni, figlia di Mario Alessandro Ceccaroni, caduto sul fronte greco-albanese il 16 gennaio 1941, medaglia d’oro al valor militare alla memoria. A lui è intitolato il gruppo alpini di Recanati fondato nel 1965.

L’iniziativa è nata su una idea del Centro studi sul valore militare e la cerimonia è organizzata dalle Federazioni regionale e provinciale dell’Istituto del nastro azzurro, con la collaborazione dell’amministrazione comunale e della Federazione di Ancona. Il programma prevede alle 15.30 la deposizione di un omaggio floreale dell’amministrazione davanti alla lapide sul muro della casa in cui era cresciuto, in via Roma.

Poi in aula magna Massimo Coltrinari, direttore del Centro studi sul valore militare, spiegherà il significato dell’emblema araldico dell’Istituto del nastro azzurro. Poi la presentazione di alcuni volumi. La cerimonia, si concluderà con il conferimento dell’emblema araldico da parte del presidente della Federazione regionale dell’Istituto del nastro azzurro Claudio Fiori a Giovanna Ceccaroni.