Open day dedicato a Emili: commozione e tanti ricordi

Successo del primo "Open day dedicato alla memoria di Luigi Emili", scomparso lo scorso gennaio. Tantissimi sono stati i visitatori pronti a scoprire le meraviglie del patrimonio custodito al suo interno. Una giornata di festa per la città nella quale non sono mancati momenti di emozione e commozione, in particolare nel corso della cerimonia di scopritura e la benedizione della targa del laboratorio di digitalizzazione che è stato intitolato proprio a Emili. "Luigi - ha sottolineato la presidente Cecchini - è stato il fondatore della moderna organizzazione dell’Accademia Georgica e fin dagli anni ’90 ha ricoperto un ruolo strategico di tutela, cura, riordino, progettazione e sviluppo dell’istituzione Georgica". Sono intervenuti la presidente dell’Accademia, Cinzia Cecchini, il vice presidente Umberto Patassini, il past presidente Carlo Pongetti, il figlio Luca a nome della famiglia Emili, il sindaco Capponi, lo storico Alberto Meriggi, e l’ingegner Massimo Rogante. Il sindaco ha consegnato una pergamena e un ricordo alla famiglia Emili.