Open day dedicato all’emicrania, visite e test gratuiti in ospedale

In occasione della settimana nazionale dedicata al mal di testa, l’ospedale di Macerata ha aderito alla seconda edizione dell’(H) Open day dedicato all’emicrania, promosso dalla Fondazione Onda Ets. Il 27 maggio saranno offerti alla popolazione servizi gratuiti clinico - diagnostici e informativi che includono visite neurologiche, consulenze con gli esperti, test di valutazione, infopoint, conferenze e distribuzione di materiale informativo per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle cefalee. Visite e consulenze saranno effettuate dal direttore del reparto, dottor Emanuele Medici e dalla neurologa dottoressa Katiuscia Nardi, dalle 8,30 alle 13,30 nell’Unità operativa di Neurologia, negli ambulatori n. 26, al piano terra dell’ala nuova dell’ospedale. Per accedere al servizio gratuito è necessario prenotarsi al numero 0733 2572311 (direzione media ospedaliera), dalle 9 alle 11, fino a venerdì 24. "L’obiettivo di questa iniziativa – evidenzia Marco Ricci, direttore generale dell’Ast 3 di Macerata – è quello di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di un riconoscimento precoce dei sintomi e un accesso tempestivo ai percorsi specifici di diagnosi e cura per una migliore qualità della vita dei pazienti".

È bene ricordare che l’emicrania, nelle sue diverse manifestazioni, è una patologia cronica che in tutto il mondo colpisce circa il 12% degli adulti, con una prevalenza tre volte maggiore nelle donne. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità rappresenta la terza malattia più frequente al mondo e la seconda più disabilitante, tanto da comportare altissimi costi umani, sociali ed economici. Nonostante gli evidenti e rilevanti dati epidemiologici, però, chi soffre di emicrania continua a percepire la malattia come "invisibile". Di qui l’importanza di iniziative come questa volta a richiamare l’attenzione sulla possibilità di diagnosi tempestive e strategie di cura conseguenti.

f. v.