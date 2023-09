Open day di calcio per creare una squadra femminile: il via alle 15.30 Il Comune di Potenza Picena apre oggi pomeriggio lo stadio comunale per le ragazze over 14 che vogliono provare il calcio femminile e aderire alla costituenda squadra in rosa del Porto Potenza Calcio. Obiettivo: formare la prima squadra di calcio femminile della città.