L’Accademia Georgica e il Comune di Treia organizzano per domenica il primo "Open Day in memoria di Luigi Emili", figura nota e fortemente legata all’Accademia, venuto a mancare lo scorso gennaio. Un evento di apertura straordinaria e visite guidate che terminerà alle 16.30, con la cerimonia di intitolazione del laboratorio di digitalizzazione a cui parteciperanno le autorità civili e religiose. Amministratore, colonna portante, tenace promotore dello sviluppo e dell’innovazione dell’Accademia Georgica di Treia, Luigi Emili è stato il fautore della moderna organizzazione realizzando un percorso evolutivo votato all’innovazione dei processi e alla valorizzazione del patrimonio. Grazie alla sua tenacia e alla lungimiranza, il Magistrato Accademico ha concentrato gli sforzi economici e le proprie risorse umane nella messa in sicurezza degli importanti contenuti culturali custoditi, avviando una serie di procedure volte al riordino dell’intero patrimonio archivistico, librario e artistico, e finalizzate non solo alla tutela, ma anche alla maggiore fruibilità. Per sua volontà è in atto un progetto di digitalizzazione dei testi antichi della Biblioteca accademica. Proprio la sua visione all’avanguardia ha messo al centro di ogni progetto i giovani, coinvolgendoli nelle molteplici attività.