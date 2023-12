Open day, meglio tardi che mai

Meglio tardi che mai, verrebbe da dire di fronte agli open day per i vaccini contro il Covid promossi dalla Regione. Da quando è stata aperta la campagna – il 12 ottobre scorso – si sono moltiplicate le proteste da parte di chi il vaccino avrebbe voluto farlo, ma non riusciva a prenotarlo. Pochi posti disponibili nei centri vaccinali, dosi insufficienti per le farmacie: così, mentre il ministero e i medici di base consigliavano ad anziani e pazienti fragili di proteggersi, in troppi non sono riusciti a prenotare un appuntamento in tempi ragionevoli. Ci siamo ritrovati così, a ridosso delle feste, con un’impennata di contagi e di ricoveri anche nella nostra provincia.