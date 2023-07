Open Fiber potenzia la fibra

Sono ripresi pochi giorni fa i lavori per la fibra ottica, gestiti sul territorio potentino da Open Fiber, per conto di Infratel. "Nel dettaglio gli operai, stanno provvedendo al posizionamento dei cavi, talvolta utilizzando i sottoservizi già esistenti, talvolta procedendo con scavi ex novo – scrive il Comune di Potenza Picena –. Le coperture realizzate, laddove è stato o sarà necessario procedere con gli scavi, sono provvisorie: la pavimentazione in asfalto verrà ripristinata completamente dalla stessa Open Fiber a cantieri conclusi. Rispetto alle tempistiche, si attendono indicazioni da Open FIber. La cittadinanza – assicura l’ente – verrà prontamente informata".