"Open Space" regala alla biblioteca 316 libri

I ragazzi di "Open Space" hanno donato 316 libri alla biblioteca comunale, un impegno concretizzatosi grazie alla sinergia tra l’associazione e il Comune di Morrovalle. L’ente, infatti, è riuscito a intercettare un contributo attraverso un bando del Ministero della cultura, mentre "Open Space" ha fisicamente selezionato i volumi da acquistare. Dei 316 libri, 80 finiranno sugli scaffali della biblioteca, 100 aumenteranno la dotazione di narrativa per l’infanzia a sostegno del progetto "Nati per leggere" e 136 andranno nelle casette per il bookcrossing. Inoltre, il Comune ha già intercettato un altro contributo con il quale verranno presto acquistati ulteriori volumi, rendendo la biblioteca sempre più ricca e attrattiva. "Dovevamo mantenere una promessa fatta quest’estate e ci siamo riusciti – sottolineano i ragazzi di Open Space – abbiamo selezionato libri di edizioni pregiate, premi Strega, Pulitzer e Nobel, libri che rimarranno a disposizione di tutta la comunità e andranno ad arricchire il patrimonio contenuto tra le mura della biblioteca. Credevamo tanto in questa iniziativa e finalmente siamo riusciti a realizzarla, ora bisogna tornare a rivivere questo spazi perché sono il nostro più grande bene comune". La biblioteca di Palazzo Lazzarini, gestita dall’Archeoclub, ha un patrimonio librario di circa 9 mila volumi ed è aperta dal martedì al venerdì ogni pomeriggio (dalle 16 alle 19).