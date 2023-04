Open to meraviglia, i nomi delle città tradotti in tedesco. Camerino diventa ‘Garderobe’ e Fermo ‘Stillstand’

Camerino (Macerata), 24 aprile 2023 – Da Camerino che diventa “Garderobe” (cioè camerino/guardaroba) a Fermo che diventa “Stillstand“, che significa “fermo” nel senso di “arresto” o “fermata”. Fanno sorridere le traduzioni dei nomi delle città turistiche italiane riportate nella versione tedesca della discussa campagna del governo “Open to meraviglia”, sul sito www.italia.it.

Dopo le polemiche sulla Venere di Botticelli rivisitata in vari modi e sulle immagini girate in realtà in Slovenia, ecco altri scivoloni, legati questa volta ai nomi delle città pubblicizzate, che sono stati tradotti in tedesco, con risultati esilaranti.

La città pugliese di Brindisi diventa “Toast” (che in tedesco significa brindisi, ma quello che si fa con i bicchieri), Prato viene trasformato in “Rasen” (un prato di erba), Cento in “Hundert” (centinaio), Fermo in “Stillstand“, Scalea in “Treppe” (scala). Poi c’è il caso della città ducale in provincia di Macerata, trasformata in “Garderobe”: chissà dove finirà il turista tedesco che, inserendo “Garderobe” sul navigatore, pensa di andare a Camerino.