Opera a misura di bambini. In arena arriva Falstaff

Nuovo appuntamento per la manifestazione "Sferisterio a scuola", per la prima volta aperta a tutte le famiglie e agli spettatori non coinvolti direttamente nei progetti scolastici: sabato 14 giugno l’opera per bambini "Falstaff - Gli allegri giocattoli di Windsor" sarà aperta a tutta la cittadinanza, in un’iniziativa ancora più inclusiva. Grazie alla collaborazione con "AsLiCo" e la sua pluriennale esperienza come centro di produzione di opere didattiche per ragazzi e famiglie, le opere di "Sferisterio a scuola" godono di cura e fascino negli allestimenti, aspetto che caratterizza anche il già lodato "Falstaff" - prodotto da AsLiCo e Opéra Grand Avignon - in cui l’ultima opera di Verdi, ispirata alle Allegre Comari di Windsor e con intrecci all’Enrico IV di Shakespeare, incontra l’immaginario onirico dello Schiaccianoci di Cajkovskij o del celebre cartoon Toys, dando vita ai nuovi personaggi degli "allegri giocattoli di Windsor". Sparsi per la cameretta di Windsor, i suoi giocattoli non stanno fermi un attimo! Si incontrano, si inseguono, si cercano e non si annoiano mai. Anche perché gli scherzi non mancano, e dietro ogni beffa c’è sempre lui: il vecchio robot Falstaff, un tempo il gioco preferito della famiglia, ora messo da parte, tutto arrugginito e impolverato, ma che non vede l’ora di tornare nel cuore dei bambini di casa e per farlo è disposto a tutto. L’ultima idea che ha avuto è un imbroglio che vede protagoniste le due nuove arrivate, Alice e Meg. Fresche di acquisto come sono, gli basterà farle cadere ai suoi piedi per tornare nell’armadio dei giochi preferiti della famiglia. Ma le due non ci stanno: saranno pure delle bambole, ma non intendono farsi prendere in giro, anzi! Inizia così una girandola di burle e travestimenti che sarà anche l’occasione per tutti i giocattoli di imparare a scherzare, ma con rispetto e senza dare nessuno per scontato. Anzi, andando oltre le differenze e gli stereotipi, sarà il momento di scoprirsi molto più simili di quanto immaginassero.

Il cast sarà formato dai freschi talenti selezionati da AsLiCo; sul podio dell’Orchestra Sinfonica Rossini, il direttore Massimo Fiocchi Malaspina. Parteciperanno allo spettacolo anche i Pueri Cantores Zamberletti di Macerata con il maestro del coro, Gian Luca Paolucci. Biglietto unico a 15 euro; tariffa speciale di un euro per i ragazzi che vorranno rivedere lo spettacolo dopo l’appuntamento della scuola. Info alla biglietteria dei teatri in piazza Mazzini: tel. 0733 230735, boxoffice@sferisterio.it. Nel giorno di spettacolo allo Sferisterio la biglietteria è aperta dalle 20 a inizio spettacolo. Il canale di vendita ufficiale del Macerata Opera Festival è Vivaticket.