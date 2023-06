Opera al cinema, via alla rassegna in attesa del Mof

Cinque film dedicati alla Carmen e alla Traviata, in attesa del debutto del Macerata Opera Festival. Prende il via oggi, alle 21 al cineteatro Italia, il ciclo di cinque proiezioni organizzato dall’Associazione Sferisterio e la Società Civile dello Sferisterio – Eredi dei Cento Consorti, con il patrocinio del Comune. Saranno film d’epoca, impostazione e stile diversi: si comincia stasera con "U-Carmen" con la regia di Mark Dornford-May, giovedì prossimo seguirà "Carmen" con la regia di Francesco Rosi, giovedì 29 giugno "Carmen Jones" per la regia di Otto Preminger, giovedì 6 luglio "Capriccio spagnolo" per la regia di Josef von Sternberg e, infine, giovedì 13 luglio il film-documentario "Violetta al cinema. La Traviata nella settima arte di Vittorio Giacci". "Se la Carmen è divenuto uno dei grandi miti della nostra modernità – spiega Paolo Pinamonti, direttore artistico del Macerata Opera Festival – non lo si deve solo al fatto che la straordinaria partitura musicale di Bizet ha dato ulteriore senso e significato alla "gitana" della novella di Merimée, ma soprattutto alle rivisitazioni cinematografiche. È stato il film che ha creato il mito di Carmen. Nel corso della sua storia il cinema ha ripreso moltissime volte questo personaggio e lo ha declinato nelle più diverse modalità, dalla femme fatale delle prime dive del muto alla U-Carmen ambientata nei sobborghi di Cape Town del 2005. Con Luigi Ricci e con la Società Civile dello Sferisterio abbiamo pensato a quattro titoli emblematici che, in un cammino a ritroso, ci possano accompagnare all’incontro con la produzione di Carmen che Daniele Menghini ha pensato fortemente legata allo spazio unico dello Sferisterio e che Donato Renzetti dirigerà come titolo inaugurale del prossimo Macerata Opera Festival".