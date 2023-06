Opera d’arte ritrovata dopo 17 anni dal furto

di Gaia Gennaretti

Ritrovato dai carabinieri il dipinto di Sant’Antonio Abate in visita a San Paconio morente. Un’opera trafugata 17 anni fa e scoperta in un laboratorio di restauro. Tutto è iniziato nel settembre 2022 quando, a seguito della segnalazione di un cittadino, i carabinieri di San Severino hanno effettuato un controllo in un’attività artigianale. Qui i militari hanno individuato un quadro che, per le caratteristiche del soggetto rappresentato e per le dimensioni, poteva corrispondere ad un’opera trafugata dalla chiesa di Sant’Antonio Abate, in località Castel San Pietro 17 anni fa. Da una ricerca effettuata negli archivi del comando è emerso che l’opera era effettivamente il "Sant’Antonio Abate in visita a San Paconio morente" che nel dicembre 2006 era stata rubata e il parroco di allora aveva sporto denuncia. I carabinieri hanno confrontato le immagini in archivio con l’opera del laboratorio riscontrando una perfetta corrispondenza tra le due. Hanno quindi richiesto l’ausilio del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Ancona, specializzato in materia, per la conferma del dato anche in relazione all’autenticità dell’opera d’arte. Di fondamentale importanza si è rivelata, ancora una volta, la "Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti", la più grande del mondo con oltre 8 milioni di files relativi a beni da ricercare, gestita in via esclusiva dal comando carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. Il reparto di Ancona ha immediatamente effettuato il raffronto con i dati custoditi all’interno del sistema, e hanno confermato l’autenticità del quadro e la provenienza. Il sequestro è scattato immediatamente e le successive indagini hanno consentito di verificare che il titolare del negozio era stato incaricato da un committente privato del restauro dell’opera, un residente di San Severino, che consisteva nella stuccatura e ripresa del colore nelle parti mancanti. Nei giorni successivi i carabinieri hanno invitato in caserma un cittadino residente in località Castel San Pietro, frequentatore della parrocchia di quella frazione, che ha fornito ulteriori riscontri sulla corrispondenza dell’opera rubata, evidenziandone il deterioramento nel colore dovuto verosimilmente alle condizioni di conservazione. Il committente è stato quindi identificato dai reparti che hanno operato in sinergia e lo hanno deferito alla Procura della Repubblica di Macerata per ricettazione di beni culturali.