Opera strategica finanziata con quasi dieci milioni dal ministero

Ha preso il via lo scorso 30 gennaio il cantiere per il nuovo ponte lungo la strada provinciale 34 Corridoniana, a Piediripa. La nuova struttura che sarà costruita in affiancamento a quello esistente.

I lavori sono stati affidati al raggruppamento temporaneo di imprese che si è aggiudicato l’appalto, formato dalla Cagnini Costruzioni dell’ingegner Francesca Gubbiotti e Fabio Cagnini, ed Europrogress Group.

Il progetto esecutivo redatto dall’ufficio viabilità della Provincia di Macerata per la parte stradale, e dalla società di ingegneria Integra per la parte strutturale, comprende la costruzione di un nuovo ponte che presenterà una lunghezza totale di 180,45 metri. La struttura sul fiume passerà così dalle attuali due corsie alle future quattro, cioè due per ogni senso di marcia. È stata prvista inoltre la realizzazione di una pista ciclopedonale sul lato destro del ponte a due corsie, larga 2,50 metri, che permetterà anche la discesa verso le sponde del fiume Chienti.

In più, il progetto in fase di realizzazione a Piediripa ha come obiettivo ulteriore anche l’allargamento della strada esistente, verso nord, fino alla rotatoria di intersezione tra la provinciale 34, la strada 485, e la provinciale 63 di Macerata e verso sud fino alla rotatoria davanti al parco commerciale CorridoMnia, per facilitare il traffico e aumentare la sicurezza.

L’importo complessivo dell’opera ammonta a nove milioni e 782.983,82 euro. La somma è stata interamente finanziata dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per il completamento degli interventi sono stati calcolati 350 giorni, nei quali però non è compreso il periodo di sospensione per lo spostamento dei sottoservizi da parte degli enti gestori, che è stato stimato in circa 85 giorni.

