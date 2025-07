Operai al lavoro all’Immacolata. Parte il cantiere post terremoto, le messe traslocano all’Excelsior

Via al cantiere post sisma nella chiesa dell’Immacolata in corso Cavour a Macerata, dove ieri il vescovo Nazzareno Marconi ha presieduto il rito di benedizione per l’apertura dei lavori, alla presenza del parroco, don Andrea Leonesi, con i collaboratori pastorali e una rappresentanza dei parrocchiani.

Nel 2014 il complesso edilizio era stato oggetto di intervento, con il contributo 8xmille e con fondi propri della parrocchia, consistente in opere di manutenzione straordinaria alla facciata della chiesa e nella rifunzionalizzazione della canonica.

Il nuovo stralcio di lavori, finanziato per 1,2 milioni di euro ai sensi dell’ordinanza del commissario straordinario per la ricostruzione, è finalizzata alla riparazione dei danni sismici, e in particolare al consolidamento strutturale del cassettonato che copre le tre navate. Verranno inoltre revisionate le coperture delle navate laterali.

Il progetto, inoltre, prevede il restauro dei modellati in stucco e la messa in sicurezza delle superfici pittoriche compromesse. L’intervento di restauro è stato progettato dall’architetto Gabriele Cardarelli in collaborazione con l’ingegnere Chiara Antolini, col coordinamento dell’Ufficio Sisma della Diocesi di Macerata, e verrà eseguito dall’Ati Edil 93 S.r.l. - Eures Arte S.r.l.

È prevista la partecipazione dell’impresa Eredi Paci Gerardo per la rifunzionalizzazione degli impianti elettrici e speciali, che verrà eseguita grazie a fondi privati. Per tutta la durata dei lavori, le celebrazioni saranno officiate nell’aula liturgica adiacente alla chiesa nei giorni feriali e all’interno del cinema Excelsior nei giorni festivi.