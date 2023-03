Operai al lavoro, cambia la circolazione in via Crescimbeni

Modifica temporanea alla circolazione in via Crescimbeni per consentire alla Dinamica Spurghi di effettuare lavori di svuotamento e pulizia fogna privata. L’ordinanza, emessa dalla polizia locale, prevede per domani, dalle 9 alle 17 nel tratto compreso tra via XX Settembre e via Lauri: divieto di transito, eccetto residenti per accesso aree private fino a vicolo del Ponte; direzione obbligatoria a sinistra, eccetto residenti con accesso aree private fino a vicolo del Ponte. In via Domenico Ricci direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli provenienti da via XX Settembre e direzione obbligatoria a sinistra verso via Ricci. In via Santa Maria Porta e piazza Vittorio Veneto direzione obbligatoria a sinistra verso via Padre Matteo Ricci "uscita centro storico".