Operai della ricostruzione nei guai per furto

I carabinieri fermano un’auto per un controllo, nei guai quattro muratori: in macchina c’erano dispositivi elettronici, bigiotteria e grondaie in rame. Secondo quanto è emerso dalle indagini sarebbe il bottino di furti ai danni di tre abitazione e di un cantiere edile.

Lo scorso fine settimana, i carabinieri delle stazioni di Pioraco, Fiuminata e Castelraimondo, nel corso dei quotidiani controlli sul territorio, con l’obiettivo di contrastare i fenomeni predatori in genere e garantire una maggiore sicurezza ai cittadini, hanno fermato e sottoposto ad un attendo controllo un veicolo e i suoi occupanti.

Al termine degli accertamenti svolti dai carabinieri i quattro uomini a bordo, uno di 32 anni, uno di 26 anni e due di 23 anni, tutti della provincia di Verona, operai impiegati nei cantieri edili della ricostruzione post sisma, domiciliati nella provincia di Verona, sono stati denunciati in quanto ritenuti autori di furto ai danni di tre abitazioni ed un cantiere edile ubicati nel territorio di Pioraco.

La perquisizione effettuata ha permesso di rinvenire, nella disponibilità dei quattro operai, dispositivi elettronici, bigiotteria e grondaie in rame trafugati nelle tre abitazioni ed il cantiere. Tutta la refurtiva recuperata è stata restituita ai legittimi proprietari. I furti nelle abitazioni erano stati messi a segno nei giorni scorsi.