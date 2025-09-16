La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
Gilberto Dondi
La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
Macerata
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Taser mortoPoliziotto uccide pitbullFascicolo sanitarioSpaccata gioielleriaDiscoteca abbandonataFunghi dove
Acquista il giornale
CronacaOperai della ricostruzione nei guai per furto
16 set 2025
CHIARA MARINELLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. Operai della ricostruzione nei guai per furto

Operai della ricostruzione nei guai per furto

Quattro muratori denunciati dai carabinieri. In macchina avevano dispositivi elettronici, bigiotteria e grondaie di rame

I furti erano stati messi a segno nei giorni scorsi. Recuperata la refurtiva

I furti erano stati messi a segno nei giorni scorsi. Recuperata la refurtiva

Per approfondire:

I carabinieri fermano un’auto per un controllo, nei guai quattro muratori: in macchina c’erano dispositivi elettronici, bigiotteria e grondaie in rame. Secondo quanto è emerso dalle indagini sarebbe il bottino di furti ai danni di tre abitazione e di un cantiere edile.

Lo scorso fine settimana, i carabinieri delle stazioni di Pioraco, Fiuminata e Castelraimondo, nel corso dei quotidiani controlli sul territorio, con l’obiettivo di contrastare i fenomeni predatori in genere e garantire una maggiore sicurezza ai cittadini, hanno fermato e sottoposto ad un attendo controllo un veicolo e i suoi occupanti.

Al termine degli accertamenti svolti dai carabinieri i quattro uomini a bordo, uno di 32 anni, uno di 26 anni e due di 23 anni, tutti della provincia di Verona, operai impiegati nei cantieri edili della ricostruzione post sisma, domiciliati nella provincia di Verona, sono stati denunciati in quanto ritenuti autori di furto ai danni di tre abitazioni ed un cantiere edile ubicati nel territorio di Pioraco.

La perquisizione effettuata ha permesso di rinvenire, nella disponibilità dei quattro operai, dispositivi elettronici, bigiotteria e grondaie in rame trafugati nelle tre abitazioni ed il cantiere. Tutta la refurtiva recuperata è stata restituita ai legittimi proprietari. I furti nelle abitazioni erano stati messi a segno nei giorni scorsi.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

FurtoCarabinieri