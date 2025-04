Operai in nero, maxi sanzione all’autolavaggio

Quattro lavoratori in nero su cinque. Sono stati scoperti dalle Fiamme Gialle a Tolentino. Nel mirino un autolavaggio, per il quale è stata proposta la sospensione dell’attività.

I finanzieri della tenenza di Camerino, nell’ambito delle ordinarie attività di servizio, hanno eseguito infatti controlli su tutto il territorio di competenza. L’obiettivo: la prevenzione e il contrasto degli illeciti in materia di lavoro nero. L’attività investigativa, con il costante controllo economico del territorio e l’analisi delle banche dati, ha consentito di focalizzare l’attenzione della Guardia di finanza su un’attività commerciale che opera nel settore del lavaggio di auto. Durante il blitz, i finanzieri diretti dal tenente Elia Mascolo hanno rilevato la presenza di cinque lavoratori, di cui quattro irregolari, tutti extracomunitari: dall’esame della documentazione d’impiego è emerso che per loro l’impresa non aveva inviato le preventive comunicazioni di instaurazione del rapporto di lavoro. Il numero del personale in nero è risultato pari ad almeno il 10 per cento della forza lavoro presente al momento dell’accesso, così i militari hanno avanzato alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro la proposta di sospensione dell’attività. Inoltre hanno proceduto a formalizzare, nei confronti del legale rappresentante dell’attività, la contestazione dell’illecito e l’irrogazione di sanzioni amministrative che variano da 1.950 a 11.700 euro per ciascun lavoratore in nero scoperto. Una maxi multa quindi.

L’operazione, svolta insieme con l’Ispettorato del lavoro, è partita anche da alcune segnalazioni arrivate al 117, il numero di pubblica utilità della Guardia di finanza. Questi servizi sul territorio, come ricordano le forze dell’ordine, si inseriscono in un più ampio dispositivo di controllo a tutela dell’economia legale. "Il sommerso da lavoro pregiudica gli equilibri economici e finanziari del paese, essendo orientato alla riduzione illegale dei costi di struttura (fiscali, organizzativi e del lavoro) per massimizzare i profitti e ottenere ingiusti vantaggi competitivi" ricordano le Fiamme gialle.

Non è la prima volta che questa attività finisce sotto la lente. Già nel 2020 agenti della polizia locale di Tolentino, i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Macerata e forestali avevano trovato cinque lavoratori in nero clandestini, tra cui un minorenne, e condizioni igienico-sanitarie precarie. E nel 2021 due autolavaggi, a Tolentino e Civitanova, erano stati sequestrati.

Lucia Gentili