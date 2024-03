Operai in nero nel cratere. Multe e attività sospesa

Lavoratori in nero, oppure mandati a Matelica nonostante non potessero spostarsi dalla provincia di Ancona per i loro precedenti penali, norme di sicurezza ignorate: è quello che hanno trovato i carabinieri della stazione locale unitamente al personale dell’Ispettorato del lavoro di Macerata, nell’ambito dei controlli svolti ai cantieri della ricostruzione Gli accertamenti, scattati nella mattinata del 6 marzo nel centro storico di Matelica, hanno visto impegnati i militari e il personale dell’Itl anche sul fronte dei lavori finanziati dall’ecobonus. A seguito dell’accesso e della identificazione dei presenti, i carabinieri hanno rilevato la presenza nel cantiere di due soggetti, un italiano 62enne gravato dal divieto di allontanarsi da Falconara Marittima, poiché attualmente starebbe seguendo il percorso dell’affidamento in prova per un procedimento penale, e poi un 40enne polacco, a cui è stato imposto di non allontanarsi da Jesi, come misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Nessuno dei due poteva stare a Matelica. L’Ispettorato del lavoro ha rilevato inoltre la presenza di due operai impegnati senza alcun contratto di assunzione, e sei violazioni delle norme sulla sicurezza del lavoro, per le quali sono state elevate multe per un totale di oltre 11mila euro. Inoltre, per le violazioni riscontrate è stata sospesa l’attività dell’impresa edile. Il titolare è stato denunciato. I controlli nei cantieri della ricostruzione proseguiranno ancora in tutta l’area del cratere da parte dei carabinieri e dell’Ispettorato del lavoro. Si tratta in genere di interventi mirati e finalizzati a sanzionare e fermare le attività dove si accerta un alto tasso di irregolarità, che mette a repentaglio l’incolumità delle persone impegnate nei cantieri.