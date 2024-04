Operai irregolari nel cantiere. Lavori sospesi e maxi multa

Cantiere sospeso e 170mila euro di multa per un imprenditore irlandese, chiamato a sistemare l’asfalto a Matelica. Il sospetto è che anche qui fosse arrivata la truffa degli asfalti, che in passato ha mietuto vittime nel nord Italia. Ma l’intervento dei carabinieri ha evitato che il trucco potesse essere messo in atto. L’altro giorno i militari delle stazioni di Matelica, Fiuminata e Castelraimondo, con l’ausilio del personale specializzato del Nucleo Ispettorato del lavoro e il coordinamento del capitano Angelo Faraca, comandante della Compagnia di Camerino, hanno individuato una ditta, che era stata chiamata a Matelica per rifare l’asfaltatura in una zona della città.

A seguito di ulteriori accertamenti, i carabinieri hanno accertato che nel cantiere erano impegnati sei lavoratori senza regolare contratto: si trattava di un irlandese e cinque cittadini romeni. Pertanto i militari hanno denunciato il titolare della ditta, un 38enne irlandese residente a Lodi. Inoltre si è proceduto alla sospensione dell’attività lavorativa e alla contestazione delle violazioni in materia di sicurezza del lavoro, per un importo pari a 92mila euro, oltre a sanzioni amministrative pari ad 81mila euro. La ditta aveva appena iniziato a scavare il basamento della strada. Ma l’attività dell’impresa era piuttosto sospetta. L’irlandese impegnato come operaio è stato accusato, in diverse occasioni, di aver messo in atto la truffa dell’asfalto, proponendo asfaltature a prezzi concorrenziali per poi chiedere pagamenti per lavori non preventivati, e realizzati usando bitume scadente.

Paola Pagnanelli