Operai metalmeccanici per torni e assemblaggio

Queste le offerte di lavoro pervenute al Centro per l’impiego di Macerata. Aziende di Corridonia e Montecassiano cercano operai metalmeccanici con esperienza di almeno 6 mesi come addetti assemblaggio eo utilizzo tornifresa e saldatura. Disponibilità turni notturni (codice offerta 543059, scadenza 26 marzo). Ristorante di Cingoli cerca cuoco di carne e pesce con esperienza, preferibile domicilio vicinanze di Cingoli (codice offerta 5104901, scadenza 27 marzo). Azienda calzaturiera cerca due addettie al finissaggio e ripulitura, preferibilmente con esperienza (codice offerta 367847, scadenza 31 marzo). Si cercano due responsabili produzione per falegnameria con esperienza e conoscenza dei macchinari. Gradita la conoscenza dei programmi di disegno e patentino del muletto (codice offerta 4559093, scadenza 31 marzo). Azienda di Colmurano cerca magazziniere esperto di gestione magazzino. Serve diploma, patentino muletto, patente B (codice offerta 4205922, scadenza 8 aprile). Curriculum a [email protected]