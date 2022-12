Operai Mondialsuole, pagato novembre: ora aspettano la tredicesima

"Dai confronti tra la Rappresentanza sindacale aziendale e la proprietà, e a seguito di verifica con i lavoratori, risulta che da ieri è stato accreditato il saldo della retribuzione di novembre per i dipendenti della Mondial Suole di Porto Recanati, come da rivendicazione. Dovrà seguire la definizione dell’incontro sindacale richiesto". Lo affermano, in una nota, Romina Maccari (segretario di Filctem Cgil Macerata) e Andrea Gentili (segretario di Femca Cisl Marche), dopo lo sciopero svolto nei giorni scorsi da parte degli operai, davanti alla sede della Mondialsuole Group. Rimane però da capire se alla fine la proprietà dell’azienda, che produce suole per calzature, darà novità riguardo alla tredicesima, non ancora concessa a tutti dipendenti.