Operaio 34enne muore nel sonno

Un giovane operaio è stato trovato senza vita nella sua stanza. Si tratta di Waheed Muhammad, pakistano di 34 anni, da non molto arrivato a Matelica per lavorare. A dare l’allarme sono stati i coinquilini. Ieri intorno alle 5.30 sono andati a bussare nella sua stanza, vedendo che l’uomo non si era svegliato e non si preparava per andare a lavorare. Il 34enne però non rispondeva, così hanno aperto la porta e lo hanno trovato senza vita sul letto. Subito hanno chiamato i soccorsi, ma purtroppo per l’immigrato non c’era più nulla da fare. Di quanto è avvenuto sono stati informati i carabinieri, che hanno condotto i primi accertamenti per chiarire la vicenda. L’operaio era in regola con i documenti, e da quando era arrivato in Italia aveva sempre e solo lavorato. Stando a quanto riferito dagli amici che vivevano con lui, non aveva segnalato alcun malessere particolare, solo giovedì sera, prima di andare a dormire, aveva detto di avere i brividi. Nulla, dunque, che facesse presagire che potesse avere un malore fatale nella notte. Nella sua stanza non sono stati trovati farmaci o sostanze stupefacenti. Di fronte dunque a una morte apparentemente senza spiegazioni, e a una persona piuttosto giovane, il sostituto procuratore Rita Barbieri ha ritenuto opportuno disporre l’autopsia. Sarà eseguita lunedì dal medico legale Ilaria De Vitis, che dovrà accertare cosa sia successo al 34enne. A Matelica l’uomo non aveva parenti. Aveva iniziato da qualche tempo a lavorare nella fabbrica della DueG, e con lo stipendio si manteneva e aiutava i familiari in patria.