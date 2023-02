Operaio accusato di stalking alla giovane cognata viene assolto perché "il fatto non sussiste"

Accusato di aver messo le mani addosso alla cognata minorenne, è stato assolto un operaio 38enne residente in un comune dell’entroterra. A denunciarlo era stata la ragazza che, sentita nell’ambito di un’altra indagine, aveva rivelato di aver subito carezze e toccamenti non richiesti dall’uomo, nell’inverno del 2015.

Lui aveva sempre respinto le accuse, ma alla fine si era trovato comunque sul banco degli imputati con l’accusa di violenza sessuale. Ma la giovane e i suoi familiari non si sono mai presentati in tribunale per confermare quelle accuse. Da qualche tempo si sono trasferiti nel nord Italia, per questo il tribunale aveva messo a loro disposizione la possibilità di essere sentiti in videoconferenza, dal tribunale di Trento.

Ma nessuno si è mai presentato per le varie udienze fissate, e così l’altro giorno, alla ennesima richiesta di rinvio arrivata dal Trentino, il collegio ha revocato tutto e chiuso l’istruttoria. Senza alcuna conferma delle accuse, anche il pubblico ministero Enrico Barbieri ha chiesto l’assoluzione dell’imputato, così come l’avvocato Luca Pascucci, che per altro ha sostenuto l’assoluta infondatezza delle imputazioni. Alla fine il collegio ha assolto l’operaio con la formula più ampia: perché il fatto non sussiste.