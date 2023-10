Operaio cade a San Severino: trasferito a Torrette

Brutto infortunio a San Severino per un operaio, caduto in uno scavo di tre metri. L’allarme è arrivato poco prima delle 11 da un cantiere nei pressi della sede della Croce Rossa. Il lavoratore, un 60enne italiano regolarmente assunto, era vicino al camion quando all’improvviso ha perso l’equilibrio, finendo in uno scavo non protetto, profondo tre metri. Subito sono stati chiamati i soccorsi e il personale del 118, dopo aver prestato le prime cure sul posto all’operaio, hanno chiesto per lui il trasferimento urgente ad Ancona. L’uomo è stato dunque portato in eliambulanza all’ospedale di Torrette. Ha riportato diverse fratture, ma è sempre rimasto cosciente e per fortuna le sue condizioni non dovrebbero essere gravissime. Sul posto sono stati chiamati anche i carabinieri e gli ispettori del Servizio prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Ast, che hanno avviato subito gli accertamenti, sentendo i presenti e acquisendo la documentazione. Al titolare dell’impresa edile, una ditta della zona, sono state fatte subito alcune sanzioni ed è stato imposto di mettere in sicurezza lo scavo, per evitare che infortuni analoghi possano ripetersi. Fino a quando non ci saranno le condizioni dovute, l’area sarà inaccessibile.