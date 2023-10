Operaio cade dall’impalcatura

Grave incidente sul lavoro, ieri mattina, per un muratore macedone di 39 anni che è caduto da una impalcatura, facendo un volo di circa 10 metri. Una volta soccorso dal 118 è stato poi trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, in codice rosso. L’episodio è avvenuto intorno alle 11.50, lungo Porto Potenza Picena. Il 39enne stava lavorando con dei colleghi all’esterno di un edificio in via Alighieri, dove è stato montato un cantiere edile.

A un certo punto, secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava sopra a una impalcatura situata al terzo piano, quando sarebbe caduto all’indietro, battendo la schiena a terra. A prestare i primi soccorsi sono stati gli altri muratori presenti nel cantiere, che hanno così chiamato il personale del 118. Sul posto sono arrivate l’ambulanza della Croce Verde di Civitanova e l’automedica sempre da Civitanova. Dopo le prime cure del caso da parte dagli operatori sanitari, il 39enne è sempre rimasto cosciente. Tuttavia si era fratturato un braccio e ancor peggio aveva subito, a causa dell’urto, un politrauma alla spina dorsale. Perciò è stata allertata l’eliambulanza Icaro, poi atterrata vicino. Il muratore è stato quindi caricato e portato all’ospedale dorico, per tutti gli accertamenti del caso. A giungere in via Alighieri anche gli ispettori della Spsal di Macerata (Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro), diretti dalla dottoressa Lucia Isolani. A loro sono adesso affidate le indagini su quanto successo, per capire le cause e le eventuali responsabilità dell’incidente. In particolare, gli ispettori hanno svolto un sopralluogo prendendo visione dell’impalcatura dove il muratore si trovava, oltre ad aver acquisito la documentazione sulla ditta e raccolto le dichiarazioni degli altri operai.