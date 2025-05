Operaio colpito da un pezzo di legno mentre lavora in un cantiere

Paura ieri mattina per un operaio di 52 anni, a lavoro in un cantiere di Camerino. Secondo le ricostruzioni, stava tagliando con una sega circolare da banco un pezzo di legno, che però è rimbalzato indietro colpendolo con violenza al torace, sullo sterno. Subito sul posto sono arrivati i soccorsi. Gli operatori sanitari del 118 hanno portato il 52enne, un lavoratore di Isernia in Molise, in ospedale. La prognosi non è riservata e l’uomo non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli ispettori dello Spsal (Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) dell’Ast di Macerata, che hanno effettuato i primi accertamenti per ricostruire la vicenda. Il lavoratore era regolarmente assunto. Le indagini sono in corso.