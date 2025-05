Operaio disperso, ore di paura

Ore di paura l’altra notte, per un uomo di 42 anni che aveva fatto perdere le sue tracce. L’allarme è scattato a Sefro intorno alle 21. Il 42enne, un molisano impegnato nei cantieri della ricostruzione, era sceso dall’auto e si era allontanato nella boscaglia, in una zona che fiancheggia il torrente Scarsito. Non vedendolo tornare, gli amici si sono preoccupati e hanno dato l’allarme.

Sul posto sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco ci quatro automezzi da Macerata, supportati anche dai cani e dai pompieri del nucleo specializzato nell’uso dei droni da Lazio ed Emilia Romagna. Era stato allertato anche l’elicottero dell’esercito, l’unico con il visore notturno. Ma intorno alle 3 i carabinieri hanno rintracciato il 42enne in mezzo alla boscaglia, era parecchio infreddolito e in stato confusionale.

L’uomo è stato affidato alle cure del 118 e portato in ambulanza al pronto soccorso di Camerino, per gli accertamenti del caso. A quanto sembra, l’episodio sarebbe collegato a questioni personali dell’operaio.