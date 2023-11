Operaio montatore di sedie e tavoli

Un barista con esperienza nella gestione della clientela, disponibilità al lavoro notturno (2.30 - 7) e festivo per un massimo di 30 ore settimanali e i giorni di riposo dovuti (codice offerta 4898891, scadenza 25 novembre). Un cucitore a macchina per produzione in serie di abbigliamento. Requisiti: saper utilizzare macchine per cucire, essere preferibilmente in Naspi (codice offerta 325934, scadenza 27 novembre). Un montatore di mobili. Attività: montaggio e smontaggio di sedie e tavoli. Requisiti: minima esperienza; età preferibilmente max a 45 anni; patente b (codice offerta 16476, scadenza 2 dicembre). Una impiegatoa contabile. Titolo di studio: diploma di Ragioneria, età 2050. Contratto a tempo determinato, rinnovabile (codice offerta 12935, scadenza 3 dicembre) Cv a: centroimpiegocivitanovamarche.ido@regione.marche.it inserendo il codice offerta