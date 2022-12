Operaio morto in casa: dopo l’autopsia c’è l’ipotesi ischemia

Sarebbe stata una ischemia, arrivata appena un’ambulanza se ne era andata e poco prima che ne arrivasse un’altra, a uccidere il 42enne Khan Moshin, l’operaio residente a Montelupone morto all’improvviso il giorno di Natale. Un medico, un infermiere e l’autista dell’equipaggio inviato dal 118 sono accusati di omicidio colposo, per questa vicenda. Domenica, nel primo pomeriggio l’operaio aveva chiamato il 118 perché si sentiva male. Era arrivata da Civitanova l’unità principale di intervento, il medico lo aveva visitato e il 42enne aveva risposto alle domande, spiegando di seguire una cura contro alcuni problemi di stomaco. Dopo la visita, l’equipe aveva chiamato la seconda unità, un’altra squadra che sarebbe arrivata lì per ulteriori controlli, mentre loro sarebbero rientrati in ospedale per altre eventuali emergenze. Ma prima che arrivasse la seconda squadra, l’operaio era morto e all’arrivo dei soccorritori non c’era stato più nulla da fare. Ieri, come disposto dal sostituto procuratore Claudio Rastrelli, il medico legale Antonio Tombolini ha eseguito l’autopsia sul pakistano, alla presenza anche del medico legale Giuliano Tombesi, nominato dall’avvocato Gabriele Cofanelli per uno degli indagati. A quanto sembra, la morte sarebbe stata causata da una ischemia acuta, ma ci vorranno altre analisi per dirlo con maggiore certezza. Le indagini sono in corso.