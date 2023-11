Operaio precipita in un pozzo: salvato dai vigili del fuoco

Castelraimondo (Macerata), 9 novembre 2023 – E’ precipitato in un pozzo profondo una ventina di metri mentre stava lavorando nel cantiere per la Quadrilatero R46 sulla strada verso Camerino. Il povero operaio, appena 21 anni, è rimasto intrappolato nel cunicolo e per salvarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che l’hanno imbragato e recuperato con tecniche speleologiche.

Il ragazzo, della provincia di Salerno, è stato così riportato in superficie: cosciente, seppure ferito, è stato consegnato alle cure dei sanitari del 118 che avevano già richiesto l’intervento dell’elicottero sanitario.

Una volta ricevute le prime cure, il 21enne è stato caricato in elicottero e portato all'ospedale regionale di Torrette di Ancona.