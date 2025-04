Operaio precipitato mentre monta una gru. Le condizioni restano molto gravi

Rimangono molto gravi le condizioni di Gianni Sopranzetti, l’operaio ferito nell’infortunio verificatosi l’altro ieri a Cingoli. Il 65enne, residente a Cupramontana, è ricoverato a Torrette dov’era stato subito stabilizzato in coma farmacologico, dopo essere arrivato in eliambulanza e in codice rosso. I medici gli avrebbero riscontrato fratture multiple agli arti inferiori, al torace, un trauma cranico, effettuando ulteriori esami per verificare il riscontro su eventuali lesioni interne.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 9 di venerdì. L’operaio, socio con un treiese della ditta che effettua il montaggio di gru, stava completando l’intervento nel cantiere in via Castiglioni, nel centro storico, dove sono previsti lavori per la ristrutturazione di un edificio di proprietà privata. Per cause al vaglio dei carabinieri di Cingoli e degli ispettori dell’Ast di Jesi addetti al Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro, il cuprense è improvvisamente caduto da circa 5 metri, piombando al suolo con entrambi i piedi e poi riversandosi col corpo sul selciato.

Gianfilippo Centanni