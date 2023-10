Operaio resta con il braccio bloccato nel compattatore

Paura, ieri mattina, all’isola ecologica di Montecosaro per un incidente sul lavoro che, intorno alle ore 11, ha coinvolto un operaio del Cosmari che stava manovrando a ridosso del compattatore. L’uomo, 56 anni e residente a Morrovalle, nel tentativo di liberare un pezzo che era rimasto bloccato, aiutandosi con un bastone, è rimasto incastrato nel macchinario che gli ha risucchiato mano e avambraccio. Sul momento le sue condizioni sembravano molto gravi e il 118 ha chiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto all’ospedale Torrette di Ancona, atterrata nelle vicinanze dell’ecocento. I medici del nosocomio regionale hanno diagnosticato per il 56enne soltanto ematomi all’arto, un verdetto che ha evitato l’intervento chirurgico.

Sul luogo dell’incidente è stata effettuata una ispezione da parte del personale dello Spsal dell’Azienda sanitaria maceratese, che ha esaminato un accurato controllo nell’ecometro e al macchinario, non rilevando alcuna problematica tecnica. Nessun sequestro del mezzo dell’ecocento è stato disposto per il momento.