Operaio sepolto sotto i detriti. Il corpo recuperato dopo ore, un indagato per omicidio colposo

Travolto e sepolto dai detriti mentre stava lavorando su un escavatore: la procura di Macerata ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Indagato Mirko Rita, rappresentante legale e responsabile della sicurezza della Rita Calcestruzzi di Corridonia, dove l’altro ieri pomeriggio è avvenuta la tragedia. Il 48enne Francesco Broda, operaio sangiustese della Efi Srl di Caldarola, stava manovrando un escavatore, affiancato da un collega alla guida di un camion, in un deposito all’interno della ditta. Improvvisamente c’è stato il cedimento di un argine: tonnellate di ghiaia, melma e detriti hanno sepolto vivo l’operaio di Monte San Giusto, mentre il suo collega è riuscito a mettersi in salvo, uscendo dal finestrino del camion e riuscendo a dare l’allarme.

Le operazioni per il recupero del corpo di Broda sono state molto complesse: i vigili del fuoco hanno lavorato per quasi unidici ore in condizioni molto rischiose per liberare la cabina dal fango e il corpo è stato estratto solo all’una di notte. Sul fronte delle indagini, il sostituto procuratore Enrico Riccioni ha disposto il sequestro dell’area. Non appena sarà recuperato, verrà effettuato un controllo anche dell’escavatore per accertare che tutto fosse funzionante e a norma. Oggi verrà conferito l’incarico al medico legale Antonio Tombolini per eseguire l’autopsia, che verrà effettuata domani all’obitorio dell’ospedale di Macerata. Intanto, la procura di Macerata ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e Rita è stato iscritto nel registro degli indagati, come atto dovuto. Non è escluso che potrebbero esserci responsabilità di altri. Fondamentale, per ricostruire il tragico incidente sul lavoro, la testimonianza del conducente del camion che in quel momento era al lavoro insieme a Broda.