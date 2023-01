"Operaio specializzato, figura da valorizzare"

"Vogliamo valorizzare la figura dell’operaio specializzato, molto richiesta dalle aziende. In questo istituto professionale ci sarà una vetrata per far vedere ’l’industria che lavora’". Sono state le parole di Laura Biancalani, direttore generale di Abf Andrea Bocelli Foundation, per il nuovo Ipsia "Frau" di San Ginesio. Un nuovo concetto di scuola, all’insegna della tecnologia, dell’innovazione e della sperimentazione, per formare gli "artigiani del futuro", come ha spiegato l’architetto Silvia Rinalduzzi del team di progettazione. Questi i numeri della struttura: 3 "scatole della scienza", per un totale di 2.800 metri quadri di scuola; 5 laboratori innovativi (780 mq totali circa): legno e liuteria, meccanica e meccatronica, elettrotecnica e automazione, disegno e maker room, scienze sperimentali; 10 aule per lezioni frontali (455 mq), 3 "aule" per lezioni all’aperto (280 mq), spazi per la socialità diffusa (245 mq) tra Agorà, laboratorio di musica e biblioteca diffusa. Il tutto, per 180 studenti. "Una bella occasione, nel 2024, per chi vorrà fare questo percorso", ha aggiunto Biancalani. "Oltre a meccatronica e legno – ha concluso il sindaco Ciabocco – abbiamo previsto anche aule per la musica sia perché è la mission principale di Abf sia per la liuteria".