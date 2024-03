Operaio ustionato su gran parte del corpo: due imprenditori a processo

Due imprenditori sotto accusa, per le gravi ustioni di cui rimase vittima un dipendente, rischiando quasi di perdere la vita. L’infortunio era avvenuto il 17 febbraio del 2021 alla Spl Industries. Un dipendente era stato incaricato di verniciare una pressa salendo su una piattaforma aerea, sebbene non avesse l’abilitazione specifica necessaria per usare quel macchinario; inoltre non era stato munito di un estintore nonostante stesse usando materiale infiammabile. Purtroppo si erano sviluppate le fiamme e l’operaio era rimasto ustionato sul 60 per cento del corpo: era stato ricoverato d’urgenza, in condizioni molto delicate, e per mesi dovette fare i conti con le conseguenze di quell’infortunio. Da qui l’accusa nei confronti dei tolentinati Stefano Palmioli, 42enne, presidente del consiglio di amministrazione, ed Emmanuele Palmioli, 45enne, membro del cda e di fatto preposto alla sicurezza, per aver consentito quella lavorazione rischiosa per il proprio dipendente. Ieri per loro, difesi dagli avvocati Andrea Netti e Valentina Romagnoli, si è aperto il processo davanti al giudice Federico Simonelli, subito rinviato per iniziare a sentire i testimoni. Era stata chiamata in causa anche la società, ma il giudice l’ha subito assolta. Il procedimento va avanti solo per gli amministratori.