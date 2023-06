Operata al cervello da sveglia a Torrette: “Ringrazio tutto il team, che professionalità”

Civitanova Marche, 17 giugno 2023 – Marta Turri, la giovane mamma trentenne civitanovese che martedì è stata operata al Torrette di Ancona per l’asportazione di un tumore al cervello, è tornata ieri a casa. E ci tiene a ringraziare tutti i medici che l’hanno sostenuta.

La storia della 30enne inizia i primi di aprile quando, giunta all’ottavo mese di gravidanza, ha una crisi epilettica. I medici dell’ospedale Salesi di Ancona, dopo aver eseguito varie analisi in cui tutto risulta nella norma, non capiscono la causa del malore e decidono di far nascere il bimbo in anticipo con un parto cesareo.

"Avrei dovuto partorire il 9 maggio – racconta Marta –, ma dopo la mia crisi epilettica i medici hanno deciso che era più sicuro far nascere il bimbo in anticipo in modo da potermi sottoporre a tutti gli esami del caso. Ho cosi potuto eseguire una risonanza a contrasto che non potevo effettuare prima essendo incinta e li ho scoperto di avere un tumore, un glioma in sede frontale". Marta si ritrova così a convivere con due realtà contrapposte, la gioia di essere diventata mamma e di poter abbracciare suo figlio e la scoperta della malattia.

«Non mi sarei mai aspettata una diagnosi simile – prosegue Marta –, è stata una scoperta agghiacciante e ho avuto la fortuna di scoprirlo e intervenire tempestivamente. Prima dell’operazione ho avuto la possibilità di effettuare alcuni incontri con la psicologa Silvia Bonifazi che mi ha accompagnata nell’intero percorso preparandomi ad affrontare questa grande sfida".

L’equipe multidisciplinare che ha condotto l’intervento, utilizzando la tecnica neurochirurgica ‘in awake’, è stata guidata dal dottore Roberto Trignani, responsabile del reparto di Neurochirurgia generale, dai neurochirurghi Michele Luzi e Stefano Vecchioni e dal neuro-anestesista Edoardo Barboni. Una procedura che ha consentito a Marta di poter continuare ad allattare suo figlio senza alcun rischio per la sua salute.

"Sono stata sveglia durante l’intera procedura – spiega la Turri – e ho avuto la possibilità di stare con mio figlio fino all’ingresso in sala operatoria. Mio marito e il bimbo mi hanno poi aspettata in camera ed è stata un’emozione fortissima poterli riabbracciare. Voglio ringraziare tutto il team della Divisione di Neurochirurgia dell’ospedale Torrette, i professori Trignani, Vecchioni e Luzi per la loro competenza, professionalità e grande umanità – conclude Marta – e la dottoressa Bonifazi che è stata un supporto fondamentale e prezioso durante la mia preparazione all’intervento". Anche il padre, Giorgio Turri, ci tiene a lasciare il suo messaggio: "Marta sta bene ed è ritornata in famiglia. Complimenti all’ottima organizzazione e grazie ancora".