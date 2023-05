Operata d’urgenza a Torrette la donna investita dal treno in stazione

È stata operata d’urgenza all’ospedale di Torrette, ad Ancona, e per il momento le sue condizioni restano gravi. Buone notizie per la 45enne, residente in città e madre di una bimba, che venerdì mattina era stata travolta sui binari da un Frecciarossa Lecce-Milano, a Porto Potenza. L’episodio era avvenuto poco dopo le 11. La donna era entrata nella stazione ferroviaria e poi si era diretta verso i binari. A quel punto, per motivi al vaglio delle forze dell’ordine, era stata investita dal treno. A causa del tremendo impatto, aveva perso gli arti superiori e inferiori. Tuttavia, dopo l’arrivo del 118, era rimasta cosciente per poi essere caricata in eliambulanza e trasportata (in codice rosso) all’ospedale regionale di Torrette, in gravissime condizioni. Sul fatto stanno indagando gli agenti della Polfer, che si sono occupati dei rilievi con l’ausilio dei carabinieri di Porto Potenza e della Polizia locale.