Operativo lo sportello ’pari dignità’

È da poco operativo lo sportello di ascolto #paridignità, situato all’Ipsia "Corridoni" di Corridonia. Uno spazio dedicato a studenti, studentesse, famiglie e tutto il personale scolastico, che gratuitamente e in maniera del tutto anonima possono contattare tramite cellulare direttamente una psicoterapeuta specializzata per segnalare situazioni di discriminazione, ma anche parlare una relazione problematica tra ragazzo e ragazza o come riconoscere e superare gli stereotipi culturali legati al ruolo maschile e femminile. L’iniziativa è stata promossa dalla scuola, sostenuta fortemente dall’amministrazione comunale e comprende inoltre le sedi coordinate di Civitanova e Macerata dove sarà possibile usufruire del servizio tramite con collegamento da remoto. "È entrato così nel vivo il percorso di educazione alle pari opportunità – fa sapere l’istituto – che concorre alla crescita relazionale e affettiva degli studenti offrendo loro strumenti adeguati a capire e fronteggiare possibili situazioni di difficoltà personali e familiari, come auspicato dalle linee guida nazionali sull’educazione per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione".