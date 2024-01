Operato Baldini: è ancora grave. Tutta la città in preghiera per lui

Una comunità sconvolta si è riunita in preghiera per chiedere la salvezza e la guarigione del sindaco Massimo Baldini. È accaduto ieri sera nel santuario della Beata Mattia, dove, per un’iniziativa del tutto straordinaria delle monache clarisse, si è svolta una lunga preghiera, terminata con una partecipatissima celebrazione liturgica presieduta da don Vincenzo Bracci, priore dei monaci benedettini-silvestrini, affiancato dal vicario di zona mons. Lorenzo Paglioni e da don Jean Claude Moukala. Tra i presenti, i componenti della giunta e i consiglieri comunali, i sindaci di Gagliole e di Esanatoglia, il consigliere regionale Renzo Marinelli, i rappresentanti delle associazioni cattoliche e di volontariato cittadine. La preghiera corale ha chiesto "la grazia per il nostro sindaco Massimo, in pericolo di vita, che a te fiducioso ricorre per mezzo nostro, e ti domanda, per intercessione della Beata Mattia, la salute del corpo, se questo è conforme alla volontà divina".

Don Bracci ha ricordato come anche le comunità benedettina e francescana fossero nello stesso momento in preghiera per "un uomo che cristianamente ha lavorato sempre per tutti, senza mai tirarsi indietro e ora ci vede tutti nella trepidazione". Il sindaco Baldini è caduto giovedì sera dopo una cerimonia di inaugurazione riportando un garve trauma alla testa.

Le sue condizioni, ricoverato da ieri all’alba nel reparto di rianimazione dell’ospedale regionale di Torrette, sono molto gravi: è stato sottoposto a un delicato intervento cerebrale di circa sei ore. Sconvolti il vicesindaco Cingolani e Graziano Falzetti, che lo avevano accompagnato l’altra sera all’inaugurazione dell’Usr di Castelraimondo. "Una vicenda incredibile e ancora tutta da capire – ha dichiarato Cingolani –, ma preghiamo la Beata Mattia, a cui è particolarmente legato Massimo, affinché interceda per lui". Le lacrime hanno rigato i volti di amici e collaboratori. "Ero da poco partito con l’assessore Rosanna Procaccini – ha aggiunto Falzetti –, quando è giunta la notizia della caduta e siamo tornati indietro. Chissà, magari se fossimo rimasti tutti insieme all’uscita non sarebbe accaduto". Unanime l’immagine tracciata tra la popolazione, compresi i membri del consiglio comunale dei ragazzi, che lo descrivono come "un sindaco bravo, un uomo onesto e buono, che ci ha ascoltato sempre".