"Operatori sanitari, scadenza anticipata per le graduatorie"

La sanità marchigiana rischia di restare senza personale infermieristico e assistenziale, a causa della modifica, apportata al decreto legislativo 1602019, introdotta con la nuova manovra finanziaria del governo, che riduce i termini di scadenza delle graduatorie regionali, dai tre anni di validità a due. Così i concorsi svolti nel 2020 per gli infermieri scadranno a febbraio, mentre quelli per gli operatori socio sanitari hanno come termine l’estate. "Una situazione paradossale che non dipende dalla Regione e dalle aziende ospedaliere ma dal nuovo decreto entrato da poco in vigore – commenta Marcello Evangelista, segretario regionale della Uil Fpl Marche –, riducendo i termini di validità delle graduatorie concorsuali perdiamo più di mille infermieri e operatori socio sanitari che sono in attesa di essere chiamati, un danno enorme per la nostra sanità e una grandissima delusione per tutti coloro che hanno vinto i concorsi e ora vedono sfumare la possibilità di un contratto a tempo indeterminato nelle aziende ospedaliere. Se pensiamo poi ai tempi necessari per portare avanti tutta la procedura concorsuale e i costi che ne conseguono si può capire che è un enorme problema. Ovviamente, scaduta la graduatoria, si dovrà procedere con l’emanazione di nuovi bandi. La preparazione di un concorso – spiega il segretario –, richiede tempo per trovare il personale amministrativo che dovrà seguire tutte le varie fasi del concorso, istituire una commissione e se c’è un ricorso tutta la procedura viene bloccata. Ci sono poi molti casi di persone che stanno già lavorando a tempo determinato, personale che è stato formato all’interno delle strutture e che, senza stabilizzazione, perdiamo. Bisogna portare il problema a livello centrale e le organizzazioni sindacali nazionali si stanno muovendo in quest’ottica. La Uil Fpl – prosegue Evangelista –, vuole dare voce ai lavoratori che si trovano in questa situazione e sensibilizzare tutte le parti politiche per trovare una soluzione che possa aiutare a evitare ulteriori spese di risorse pubbliche in presenza di graduatorie ancora recenti. Molti candidati sono comprensibilmente contrariati – conclude Evangelista –, da un sistema che cambia improvvisamente le carte in tavola e vorrebbero organizzare delle manifestazioni di protesta. Chiediamo che siano valutate tutte le soluzioni possibili per evitare un simile spreco di risorse".

Barbara Palombi