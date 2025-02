Operatori turistici pronti per la Bit

L’associazione Operatori Turistici della Città di Recanati partecipa quest’anno, alla Bit 2025 a Milano. "Questo – commenta il presidente dell’associazione, Francesca Sabbatini (nella foto) – rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di crescita turistica di Recanati perché è qui che si incontrano operatori, esperti e fruitori del turismo, ed è qui che si sviluppano relazioni e business di un settore così importante anche per il nostro territorio".

L’associazione – a cui aderiscono oltre 50 strutture ricettive e circa 20 attività di ristorazione – ha lavorato, nei suoi quattro anni di vita, per far conoscere di Recanati e valorizzare i prodotti del territorio attraverso iniziative e percorsi utilizzando anche il trekking e il biking. Sono stati organizzati viaggi degustativi di olio e vino nelle aziende locali, trekking guidati nelle campagne, percorsi guidati con le e-bike anche in notturna, "Recanati Insolita", percorsi guidati per scoprire storie, personaggi e luoghi inaspettati del territorio della città e, infine, pacchetti turistici dei personaggi illustri: Beniamino Gigli e i Teatri marchigiani dove si è esibito, in viaggio con Giacomo Leopardi tra le città dove è vissuto e sulle tracce di Lorenzo Lotto nelle Marche.

A rappresentare l’associazione, nella postazione della Regione Marche, ci saranno le guide professioniste Chiarenza Gentili Mattioli e Stefania Caporalini oltre a Lidia Sagni della struttura "Osteria di Via Leopardi".