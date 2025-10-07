Operazione antibracconaggio: trovati richiami illegali per le quaglie

Una nuova operazione contro il bracconaggio ha interessato Recanati, Potenza Picena, Fiuminata e San Ginesio.

Le guardie venatorie volontarie della Federcaccia provinciale, coordinate dalla polizia provinciale, hanno condotto nei giorni scorsi controlli notturni mirati alla tutela della quaglia, specie selvatica in fase di migrazione verso i luoghi di svernamento. Durante le verifiche sono stati rinvenuti e sequestrati sei richiami acustici elettromagnetici (nella foto), vietati dalla legge e utilizzati dai bracconieri per attirare e abbattere gli uccelli. Uno era stato addirittura collocato in cima a un albero.

"Ringrazio la polizia provinciale e le numerose guardie venatorie volontarie della Federcaccia che hanno partecipato a questa operazione anti-bracconaggio – ha dichiarato il presidente provinciale Nazzareno Galassi –. Come cacciatori condanniamo ogni forma di illegalità e ribadiamo il nostro impegno a presidiare il territorio, tutelando e gestendo la fauna selvatica nel rispetto della normativa vigente".

Negli anni, diverse operazioni hanno permesso di scoprire e bloccare pratiche illegali. A Recanati, ad esempio, le stesse guardie venatorie avevano segnalato il ritrovamento di rifiuti abbandonati lungo il fiume Musone; a Pieve Torina era stata sequestrata una trappola illegale per cinghiali. Episodi che dimostrano la costante attività di controllo a tutela dell’ambiente e della fauna. La cronaca ricorda anche altri interventi più incisivi, come quello che portò alla denuncia di un cacciatore sorpreso mentre abbatteva anatre di specie protetta lungo il fiume Musone, colto in flagranza dai carabinieri forestali. Un caso che mise in luce quanto la vigilanza sia fondamentale non solo per la salvaguardia delle specie ma anche per la sicurezza, con controlli intensificati ad ogni inizio di stagione venatoria. Risultati concreti, dunque, seppur ancora troppo rari per poter dichiarare chiusa la partita contro il bracconaggio. Le istituzioni e le associazioni venatorie ribadiscono l’importanza di continuare su questa strada, incoraggiando anche i cittadini a segnalare attività sospette. È possibile farlo chiamando la centrale della polizia provinciale al numero verde 800 216 659, oppure il coordinamento provinciale delle guardie venatorie volontarie Federcaccia al 339 5981898. Asterio Tubaldi