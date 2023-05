Operazione antidroga Consegne veloci di eroina: arrestati i pendolari dello spaccio

di Paola Pagnanelli

In due anni avrebbero spacciato quasi un chilo di eroina, con oltre 1.400 cessioni e un guadagno superiore a 50mila euro. Con questa accusa sono finiti agli arresti domiciliari due nigeriani 26enni, residenti a Montegranaro ma attivi sulla piazza maceratese, richiedenti asilo in Italia. A fermarli, giovedì, sono stati i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Macerata. Nel mirino dei militari sono finiti Aihebhoria Sundae e Daniel Emankhu.

Fin dai primi giorni dello scorso agosto, i due ragazzi erano stati individuati dai carabinieri della Sezione operativa del Nor di Macerata come possibili spacciatori. Infatti, durante diversi servizi di osservazione, controllo e pedinamento, i due nigeriani erano stati visti arrivare in città e fare piccole soste, di qualche minuto, nei luoghi più frequentati dai tossicodipendenti, con i quali avevano contatti fugaci. Facendo ulteriori accertamenti, i carabinieri hanno scoperto che i nigeriani venivano a Macerata da Montegranaro spostandosi sempre con i vari mezzi pubblici, pertanto hanno ristretto il campo di indagine alle fermate capolinea dei bus e alla stazione ferroviaria. Il 19 agosto scorso intorno a mezzogiorno in in piazza 25 Aprile, davanti alla stazione dei treni, i militari hanno visto i due nigeriani intrattenersi con diversi tossicodipendenti, in rapida successione. Li hanno, dunque, fermati e trovati in possesso di tre dosi di eroina, pari a due grammi e un bilancino di precisione. I ragazzi erano stati denunciati per spaccio.

Ma alla luce di questi primi riscontri, i carabinieri della Sezione operativa hanno avviato una prolungata e articolata indagine il cui esito, per competenza territoriale, è stato poi sottoposto alla procura di Fermo. Gli accertamenti, infatti, hanno permesso di ricostruire un’intensa attività di spaccio, che i due avrebbero attuato dal settembre del 2020 al settembre del 2022 sia a Macerata che Montegranaro, paese da dove partivano ogni volta per recarsi in varie località del Fermano e a Macerata. In questi due anni entrambi, per l’accusa, avrebbero spacciato eroina a numerosi assuntori abituali. I carabinieri della Compagnia di Macerata hanno ricostruito oltre 1.400 episodi di spaccio, per un totale di 840 grammi di eroina e 50mila euro di guadagno. Alla luce di questo, la procura di Fermo ha chiesto le misure cautelari per i nigeriani, disposte dal giudice per le indagini preliminari ed eseguite giovedì dai carabinieri di Macerata. Ora i due ragazzi sono agli arresti domiciliari a Montegranaro. Venerdì prossimo, nelle aule del tribunale di Fermo, ci saranno gli interrogatori di garanzia, durante i quali i due, difesi dagli avvocati Lara Petracci e Laura Baldassarrini, potranno respingere l’accusa.