Operazione congiunta di polizia e carabinieri. Controlli sulle strade e nei locali più frequentati

Locali nel mirino delle forze dell’ordine, oltre cento persone fermate e identificate tra Matelica e Castelraimondo. Polizia e carabinieri in azione anche a piedi, nelle zone più trafficate e frequentate. Diversi automobilisti indisciplinati sono finiti nei guai.

È questo il bilancio di una operazione di controllo eseguita l’altro ieri, per tutta la giornata, in maniera congiunta e sinergica dagli agenti di polizia in collaborazione con i carabinieri nel territorio di Matelica e di Castelraimondo.

Nel corso dell’operazione, sono state identificate circa cento persone, tra cui numerosi stranieri, risultati tutti regolari sul territorio nazionale. Sono stati fermati e controllati gli avventori di alcuni locali commerciali e di ristorazione delle due località dell’entroterra. Sono stati, inoltre, effettuati alcuni posti di blocco lungo le strade più trafficate della zona e, durante i controlli, sono stati fermati numerosi veicoli ed elevate alcune sanzioni amministrative, tra cui il ritiro di una patente di guida. Diversi i soggetti controllati che avevano precedenti penali ed erano già noti alle forze dell’ordine. L’operazione si è concentrata nei centri cittadini, nelle aree verdi e in quelle residenziali dei due Comuni.

Chiara Marinelli