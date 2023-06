Operazione ’estate sicura’ Strade, spiagge e boschi: presidio dei punti caldi

di Paola Pagnanelli

Le strade, le spiagge e le zone boscose: sono i punti caldi della sicurezza estiva, portati dal prefetto Flavio Ferdani all’attenzione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Alla riunione, mercoledì mattina, hanno partecipato il procuratore, i vertici delle forze dell’ordine e dell’Ast e i sindaci di Recanati, Porto Recanati, Potenza Picena e San Severino. Il prefetto ha evidenziato l’esigenza di un’azione coordinata e sinergica delle attività di prevenzione, controllo e di soccorso da parte di vigili del fuoco e 118. Condivisa da tutti l’esigenza di tutelare la sicurezza stradale. Particolare attenzione sarà dedicata ai tratti più trafficati e vicino ai locali, con servizi coordinati da parte di forze dell’ordine e polizie locali. In particolare, saranno svolti controlli costanti contro la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. Saranno anche fatte verifiche sui mezzi pesanti. La Polstrada darà supporto lungo l’A14 e sulle statali. Garantita la collaborazione del presidio territoriale della Fs Security e della polizia ferroviaria. Ci saranno controlli nei locali, sulla conformità e per prevenire il fenomeno dell’esercizio abusivo dell’attività di intrattenimento. È stata inoltre condivisa la necessità di assicurare la sicurezza di mare e spiagge. Saranno predisposti servizi contro la vendita di materiale contraffatto. In campo ci saranno le forze territoriali, i Reparti prevenzione crimine della polizia, la Compagnia intervento operativo dell’Arma dei carabinieri, le 12 unità di personale di rinforzo assegnate per l’estate e la vedetta aggiuntiva del Roan della Guardia di finanza. La Capitaneria di porto garantirà un servizio navale pressoché giornaliero nelle aree prossime alla costa più frequentate dai bagnanti, e controlli su stabilimenti, circoli nautici, società di noleggio di unità da diporto. Massima collaborazione dai sindaci, che in alcuni casi hanno previsto anche rinforzi per la polizia locale. Infine, il prefetto ha sollecitato l’attenzione contro gli incendi boschivi, chiedendo ai Comuni di adottare i piani di protezione civile, e di garantire la circolarità di informazioni tra sale operative per assicurare, in caso di necessità, l’intervento immediato di vigili del fuoco, carabinieri forestali, Regione e volontari.