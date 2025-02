"Operazione paladini del territorio". Rimossi 5.500 chili di spazzatura

Alla chiusura della terza edizione dell’Operazione paladini del territorio, l’iniziativa promossa da Fondazione UNA – Uomo, Natura, Ambiente –, nata dalla volontà del mondo venatorio di contribuire attivamente alla tutela del territorio e al supporto della propria comunità locale d’appartenenza. Nelle Marche, le diverse iniziative organizzate dalle associazioni venatorie che hanno risposto all’appello di UNA hanno coinvolto oltre 200 partecipanti, tra cacciatori e cittadini, donando un totale di oltre 3.000 ore e contribuendo alla rimozione di più di 5.500 chili di rifiuti dall’ambiente. Anche in provincia di Macerata, i volontari Fidc di Civitanova, Montelupone, Pollenza e Montecosaro si sono impegnati in attività di pulizia delle aree verdi e delle zone rurali, come l’azione di ripristino delle vasche di raccolta delle acque che ha visto impegnati i Paladini della sezione comunale Fidc di Macerata.