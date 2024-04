Operazione pulizia a Piediripa con i volontari di "2hands"

Dopodomani alle 15, nel parcheggio vicino al centro commerciale Val di Chienti di Piediripa, dal lato Piangiarelli ricambi, l’associazione "2hands" si ritrova per bonificare l’adiacente area verde. In quella zona, a febbraio e marzo scorsi, sono stati rimossi dall’associazione circa 335 chiili di rifiuti. Nel sito, infatti, ne viene abbandonato un enorme quantitativo in maniera illegale: "2hands", associazione no profit che si occupa di ambiente, attiva a Macerata da circa tre anni, ha operato per rimuoverli. Negli anni, sono state diverse le zone ripulite dai volontari, per lo più giovani. In caso di pioggia la bonifica sarà rimandata a nuova data. "L’evento è aperto a tutta la comunità – è l’appello del team di volontari –, quindi ci farebbe molto piacere se i cittadini si unissero a noi in questa iniziativa a favore dell’ambiente".