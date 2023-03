Operazione "Rosa dei venti", nove giovani sotto processo per spaccio

Nove giovani sotto processo con l’accusa di spaccio: si tratta dei ragazzi finiti al centro dell’operazione "Rosa dei venti", condotta dai carabinieri di Camerino su una presunta rete di pusher attivi soprattutto tra Castelraimondo, Camerino, San Severino, Tolentino, ma anche a Gagliole, Belforte e Serravalle, e in alcune occasioni anche lungo la costa. Principale accusato è Dranoel Ndoja, albanese residente all’epoca a Castelraimondo e ora Citivanova; dal tatuaggio sul suo collo, una rosa dei venti, aveva preso il nome l’indagine. Per l’accusa, lui avrebbe reperito le sostanze illecite che poi gli altri avrebbero spacciato nell’entroterra. Imputati con lui sono Michal Radejovsky di Camerino, autista di Ndoja e quindi ritenuto una specie di braccio destro dell’organizzazione, poi Riccardo Silvestri e Roberto Bordolini di Tolentino, Edoardo Politelli, originario di Napoli, Roberto Tittini e Paolo Strada di Castelraimondo, Maria Dina Giorgi di San Severino, Ermal Shahini, residente a Matelica. La procura nel corso degli accertamenti aveva anche disposto le intercettazioni telefoniche, dalle quali sarebbe emersa l’attività dei soggetti, e cioè lo spaccio di consistenti quantità di cocaina, hashish e marijuana. Ndoja, Radejovsky e un altro ragazzo erano stati arrestati nel 2018 dopo che per mesi i carabinieri li avevano tenuti sotto controllo, seguendo i loro movimenti. Nel corso delle indagini erano stati sequestrati quattro chili di sostanze illecite. Una trentina di soggetti erano stati segnalati come assuntori di stupefacenti. Dopo che altri tre indagati hanno definito le loro posizioni in udienza preliminare, ieri mattina si è aperto il processo per i nove imputati. Il giudice Francesca Preziosi ha fissato al 19 maggio l’udienza per incaricare un perito di trascrivere le conversazioni intercettate, poi il processo entrerà nel vivo per ricostruire i fatti e chiarire le effettive responsabilità di ciascuno dei soggetti accusati. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Alessandro Marcolini, Simone Santoro, Fernando Salvetti, Michela Romagnoli, Giovanni Fedeli, Donatello Prete, Sara Di Medio e Marina Bellabarba.

Paola Pagnanelli